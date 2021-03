На юге России увеличилось число пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома»

Тарифный план «Игровой» запустили в начале 2016 года. Сейчас в экосистему цифровых сервисов для геймеров входит платформа облачного гейминга GeForce NOW (GFN.RU), которая позволяет играть в ресурсоемкие игры даже на компьютерах с низкой производительностью. На платформе доступны такие игры как Death Stranding, Assassin’s Creed, Hitman 3, Far Cry и другие.

Также абонентам тарифного плана «Игровой» доступны преимущества в некоторых онлайн-играх от Wargaming, MYGAMES и 4game. В их числе — премиум-танк Т-44-100 (Р) в World of Tanks, корабль «Адмирал Макаров» в World of Warships и самолет Як-3Т в World of Warplanes. Кроме того, на платформе «Игровой Маркет» постоянно появляются скидки и специальные предложения.

В честь пятилетия тарифа «Ростелеком» объявил акцию для новых подписчиков — в первые два месяца абонентская плата для них будет снижена на 50%. Предложение действует до 31 марта. Полная информация о тарифе «Игровой» и экосистеме сервисов для геймеров доступна на сайте gg.rt.ru.