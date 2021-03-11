На юге России увеличилось число пользователей тарифа «Игровой» от «Ростелекома»

Партнерский Краснодарский край

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Число пользователей тарифного плана «Игровой» от «Ростелекома» на юге превысило 31 тыс. человек

По итогам 2020 года число пользователей тарифного плана «Игровой» от «Ростелекома» на юге увеличилось на 2 тыс. абонентов и превысило 31 тыс. человек. Наибольшим спросом тариф в прошлом году пользовался у жителей Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. 

Тарифный план «Игровой» запустили в начале 2016 года. Сейчас в экосистему цифровых сервисов для геймеров входит платформа облачного гейминга GeForce NOW (GFN.RU), которая позволяет играть в ресурсоемкие игры даже на компьютерах с низкой производительностью. На платформе доступны такие игры как Death Stranding, Assassin’s Creed, Hitman 3, Far Cry и другие.

В 2020 году «Ростелеком» интегрировал с сервисом GFN.RU приставку нового поколения Wink+. Благодаря этому у геймеров появилась возможность играть на больших экранах с высоким качеством изображения.

«Важным событием прошлого года стал выход тарифа «Игровой» за пределы нашей компании. Этот тарифный план стал доступен абонентам мобильного оператора Tele2. Кроме того, мы выпустили специальный роутер для геймеров. В нём используются технологии искусственного интеллекта для приоритизации игрового трафика. Сейчас роутер «Игровой RT-X» поддерживает 18 игр, на следующем этапе в него планируется добавить функцию ускорения онлайн-игр», — рассказала директор по работе с массовым сегментом макрорегиона «Юг» ПАО «Ростелеком» Анна Роднова.

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Также абонентам тарифного плана «Игровой» доступны преимущества в некоторых онлайн-играх от Wargaming, MYGAMES и 4game. В их числе — премиум-танк Т-44-100 (Р) в World of Tanks, корабль «Адмирал Макаров» в World of Warships и самолет Як-3Т в World of Warplanes. Кроме того, на платформе «Игровой Маркет» постоянно появляются скидки и специальные предложения.

В честь пятилетия тарифа «Ростелеком» объявил акцию для новых подписчиков — в первые два месяца абонентская плата для них будет снижена на 50%. Предложение действует до 31 марта. Полная информация о тарифе «Игровой» и экосистеме сервисов для геймеров доступна на сайте gg.rt.ru.

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