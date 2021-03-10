На юге число пользователей сервиса Wink от «Ростелекома» превысило 2 млн человек

В ЮФО и СКФО более 2 млн человек стали пользователями видеосервиса Wink от «Ростелекома»

Более 723 тыс. абонентов смотрят цифровой контент Wink через ТВ-приставки, еще 1,3 млн — через онлайн-каналы.

В 2020 году во время пандемии количество абонентов видеосервиса на юге выросло в четыре раза. Кроме того, в прошлом году увеличилось число просмотров пользователями фильмов и сериалов на платформе Wink. В три раза вырос спрос как на бесплатный, так и на платный контент. Мультимедийная платформа «Ростелекома» стала единственным видеосервисом, на котором полностью представили всю первую десятку отечественных фильмов 2020 года по числу просмотров. Среди них «Лёд 2», «Вторжение», «Холоп» и другие новинки кинематографа.

Для подключения к Wink достаточно зарегистрироваться, после чего со своей учетной записи можно получать доступ к контенту, размещенному на мультимедийной платформе, с телевизоров, ноутбуков, смартфонов и планшетов. Также у пользователя есть возможность скачать контент на свое устройство и посмотреть его в удобное время даже без подключения к сети.

В коллекцию Wink входят более 60 тыс. фильмов и сериалов, более 400 телеканалов, познавательный видеоконтент, караоке, видеоуроки образовательной платформы «Ростелеком Лицей», а также электронные и аудиокниги библиотеки «Литрес». В прошлом году «Ростелеком» также расширил функционал сервиса Wink. Теперь его работой можно управлять с помощью голосового ассистента «Маруся» и умной колонки «Капсула» от Mail.Ru Group, сообщили 10 марта в пресс-службе ПАО «Ростелеком».

Смотреть Wink можно через сеть любого интернет-провайдера с помощью ТВ-приставки Wink+, телевизоров с функцией Smart TV, приставок под управлением Apple TV и Android TV, смартфонов и планшетов с операционными системами iOS и Android, а также на официальном сайте сервиса.