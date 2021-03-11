МТС запустила 4G в «Баскет Холле» в Краснодаре

Партнерский Краснодарский край

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МТС развернула скоростной интернет на домашней площадке БК «Локомотив-Кубань»

«Баскет Холл» также является одним из крупнейших залов на юге РФ для концертов. Его главная арена вмещает 7500 человек. Также скоростной интернет заработал в тренировочном зале, где могут находиться еще до 1500 зрителей и спортсменов.

Автостоянка покрывается связью с помощью наружных станций. Теперь зрители и болельщики смогут вести онлайн-трансляции с места событий, отправлять видео и фото знаковых моментов.

«Поставить антенны 5G, облучить до потери сознания, а потом чипировать»:

«У «Баскет Холла» сложная для радиосигнала архитектура. Поэтому качественная связь, тем более во время массовых мероприятий, была невозможна только за счет внешних объектов связи. Поэтому МТС установила более сотни внутренних антенн в помещениях и под крышей. Краснодар возвращается к общественной жизни, пусть и с соблюдением определенных ограничений», — отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

Ранее Юга.ру сообщали, что в июне 2020 года МТС развернула скоростной интернет внутри стадиона «Краснодар».

Баскетбол Интернет Концерты Мобильная связь МТС

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