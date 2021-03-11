МТС запустила 4G в «Баскет Холле» в Краснодаре

«Баскет Холл» также является одним из крупнейших залов на юге РФ для концертов. Его главная арена вмещает 7500 человек. Также скоростной интернет заработал в тренировочном зале, где могут находиться еще до 1500 зрителей и спортсменов.

Автостоянка покрывается связью с помощью наружных станций. Теперь зрители и болельщики смогут вести онлайн-трансляции с места событий, отправлять видео и фото знаковых моментов.