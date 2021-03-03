Глава минздрава Кубани пообещал разобраться с проблемой обеспечения детей лекарствами

Напомним, в конце февраля жительница Геленджика Екатерина Синебрюкова рассказала порталу Юга.ру, что ее девятилетняя дочь с муковисцидозом не получает в полном объеме положенные ей льготные лекарства. После публикации прокуратура Кубани вынесла представление региональному минздраву.

В минздраве ответили, что в крае проживает 114 детей с таким заболеванием. Их обеспечивают препаратами, «исходя из возможностей федерального и краевого бюджетов». Кроме того, в ведомстве заявили, что не смогли проанализировать обеспечение пациентов лекарствами, так как в публикациях СМИ не указаны ФИО детей и другие данные. После этого портал Юга.ру решил помочь минздраву и опубликовал пофамильный список семей, которые столкнулись с проблемой, чтобы ведомство могло их найти.