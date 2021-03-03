Глава минздрава Кубани пообещал разобраться с проблемой обеспечения детей лекарствами

Краснодарский край

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Проблемой необеспечения лекарствами детей с редкими заболеваниями заинтересовалась депутат Госдумы. Министр здравоохранения Кубани пообещал разобраться

Напомним, в конце февраля жительница Геленджика Екатерина Синебрюкова рассказала порталу Юга.ру, что ее девятилетняя дочь с муковисцидозом не получает в полном объеме положенные ей льготные лекарства. После публикации прокуратура Кубани вынесла представление региональному минздраву. 

В минздраве ответили, что в крае проживает 114 детей с таким заболеванием. Их обеспечивают препаратами, «исходя из возможностей федерального и краевого бюджетов». Кроме того, в ведомстве заявили, что не смогли проанализировать обеспечение пациентов лекарствами, так как в публикациях СМИ не указаны ФИО детей и другие данные. После этого портал Юга.ру решил помочь минздраву и опубликовал пофамильный список семей, которые столкнулись с проблемой, чтобы ведомство могло их найти.

Депутат Государственной думы Наталья Костенко 3 марта заявила, что к ней за последние месяцы обратились около 20 родителей, чьи дети не получают лекарств. Больше всего люди жаловались на проблемы с обеспечением детей-диабетиков. Также вопросы поступали по ситуации со СМА. Напомним, осенью портал Юга.ру публиковал статью об обеспечении лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией. На тот момент необходимое лечение получали только 2 из 38 детей со СМА в Краснодарском крае. Кроме того, к Костенко обратились и родители, чьи дети страдают муковисцидозом.

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов пообещал взять на личный контроль ситуацию с обеспечением детей необходимыми лекарствами и разобраться в причинах возникших проблем по каждому поступившему случаю.

Дети Здравоохранение Краснодар Министерство здравоохранения РФ

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