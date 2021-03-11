В Краснодаре спилили ели возле шифровального училища, потому что там не действует закон об охране деревьев
10 марта депутат гордумы Владимир Вербицкий объяснил, почему около Краснодарского высшего военного училища Штеменко решили спилить ели
В начале марта жители Краснодара в соцсетях заметили, что перед фасадом шифровального училища на улице Октябрьской срубили елки. Горожане интересовались тем, кто принял решение о спиле, и назвали это «варварством».
10 марта депутат гордумы Владимир Вербицкий в своем фейсбуке назвал спил деревьев законным и объяснил, почему их решили убрать:
«Как рассказали в Краснодарском высшем военном училище имени С. М. Штеменко, ели были высажены несколько десятков лет назад. Тогда не учли, что деревья сильно разрастутся и не будут пропускать солнечные лучи. Из-за этого с течением времени появилась плесень и возникли трещины на фасаде здания 1906–1909 года постройки — памятника архитектуры, созданного архитектором Косякиным».
Вербицкий добавил, что корни елей повредили подземные коммуникации — «теплосеть, водопровод к училищу и фонтанам, кабельную линию 10 кВ и канализацию». По его словам, некоторые деревья пришли в аварийное состояние, они ослабли и могли рухнуть. После этого ели решили выкорчевать и провести ремонт фасада, ограждений и коммуникаций.
Депутат отметил, что территория, на которой росли ели, относится к зоне размещения военных объектов:
«Эта категория земель является исключением для действия краевого закона 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений». Правообладатель участка имеет полномочия распоряжаться насаждениями по своему усмотрению. В то же время в департаменте [городского хозяйства] отметили, что представители училища обращались в отдел озеленения и получили соответствующие консультации».