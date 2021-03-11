В начале марта жители Краснодара в соцсетях заметили, что перед фасадом шифровального училища на улице Октябрьской срубили елки. Горожане интересовались тем, кто принял решение о спиле, и назвали это «варварством».

«Как рассказали в Краснодарском высшем военном училище имени С. М. Штеменко, ели были высажены несколько десятков лет назад. Тогда не учли, что деревья сильно разрастутся и не будут пропускать солнечные лучи. Из-за этого с течением времени появилась плесень и возникли трещины на фасаде здания 1906–1909 года постройки — памятника архитектуры, созданного архитектором Косякиным».

10 марта депутат гордумы Владимир Вербицкий в своем фейсбуке назвал спил деревьев законным и объяснил, почему их решили убрать:

Вербицкий добавил, что корни елей повредили подземные коммуникации — «теплосеть, водопровод к училищу и фонтанам, кабельную линию 10 кВ и канализацию». По его словам, некоторые деревья пришли в аварийное состояние, они ослабли и могли рухнуть. После этого ели решили выкорчевать и провести ремонт фасада, ограждений и коммуникаций.

Депутат отметил, что территория, на которой росли ели, относится к зоне размещения военных объектов:

«Эта категория земель является исключением для действия краевого закона 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений». Правообладатель участка имеет полномочия распоряжаться насаждениями по своему усмотрению. В то же время в департаменте [городского хозяйства] отметили, что представители училища обращались в отдел озеленения и получили соответствующие консультации».