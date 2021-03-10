Девушка погибла при пожаре в жилом вагончике в Сочи

В Сочи 9 марта во время пожара в жилом вагончике погибла молодая женщина

Возгорание произошло 9 марта в Хостинском районе Сочи на Курортном проспекте, 76. Когда спасатели потушили огонь, в вагончике нашли обгоревшее тело женщины. Сейчас в соцсетях друзья девушки начали разыскивать ее родственников.

По данному факту проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливают все обстоятельства происшедшего, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Тбилисском районе вечером 9 марта произошел пожар в квартире, в результате которого погибли три человека: мать и двое детей.