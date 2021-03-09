Двое детей и женщина погибли при пожаре на Кубани

Краснодарский край

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В Тбилисском районе вечером 9 марта произошел пожар в квартире, в результате которого погибли три человека

Сообщение о возгорании в квартире двухэтажного дома на улице Ленина на хуторе Северянин поступило спасателям в 18:27. Огонь на площади 14 кв. метров потушили в 18:55, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Позже стало известно, что при пожаре погибли 29-летняя женщина, а также 8-летний и 2-летний ребенок. В больницу с ожогами разной степени доставили 26-летнего мужчину. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы для установления причины и очага возгорания, а также причин смерти, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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