Двое детей и женщина погибли при пожаре на Кубани

В Тбилисском районе вечером 9 марта произошел пожар в квартире, в результате которого погибли три человека

Сообщение о возгорании в квартире двухэтажного дома на улице Ленина на хуторе Северянин поступило спасателям в 18:27. Огонь на площади 14 кв. метров потушили в 18:55, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Позже стало известно, что при пожаре погибли 29-летняя женщина, а также 8-летний и 2-летний ребенок. В больницу с ожогами разной степени доставили 26-летнего мужчину.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы для установления причины и очага возгорания, а также причин смерти, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.