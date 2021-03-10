Власти Кубани договорились достроить стадион «Динамо» к середине 2022 года. Сейчас он готов на 50%

Напомним, стадион «Динамо» в Краснодаре закрыли в 2007 году. Его реконструкция продолжается с 2012 года, на нее потратили уже более 1 млрд рублей. В феврале 2021 года стало известно, что власти Кубани выкупили акции всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» на 656 млн рублей, чтобы достроить стадион. Все обещания чиновников за 12 лет по этому поводу можно прочитать здесь .

10 марта губернатор региона Вениамин Кондратьев подписал соглашение с председателем ВФСО Анатолием Гулевским. На встрече также присутствовал начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин.

По словам Гулевского, реконструкцию стадиона завершат в 2022 году. Окончание основных строительных работ запланировали на август.

В пресс-службе администрации края уточнили, что сейчас «Динамо» готово более чем на 50%. На стадионе уже возвели трибуны на 3,5 тыс. мест со встроенными помещениями, также готовы здание касс и подземная автостоянка, частично проведены внутренние и внеплощадочные инженерные сети. В ближайшие месяцы планируется завершить строительство спортивного ядра — легкоатлетических дорожек и игровых полей.