Власти Кубани договорились достроить стадион «Динамо» к середине 2022 года. Сейчас он готов на 50%
Губернатор Краснодарского края и председатель ВСФО «Динамо» 10 марта подписали соглашение по одноименному стадиону
Напомним, стадион «Динамо» в Краснодаре закрыли в 2007 году. Его реконструкция продолжается с 2012 года, на нее потратили уже более 1 млрд рублей. В феврале 2021 года стало известно, что власти Кубани выкупили акции всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» на 656 млн рублей, чтобы достроить стадион. Все обещания чиновников за 12 лет по этому поводу можно прочитать здесь.
10 марта губернатор региона Вениамин Кондратьев подписал соглашение с председателем ВФСО Анатолием Гулевским. На встрече также присутствовал начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин.
По словам Гулевского, реконструкцию стадиона завершат в 2022 году. Окончание основных строительных работ запланировали на август.
В пресс-службе администрации края уточнили, что сейчас «Динамо» готово более чем на 50%. На стадионе уже возвели трибуны на 3,5 тыс. мест со встроенными помещениями, также готовы здание касс и подземная автостоянка, частично проведены внутренние и внеплощадочные инженерные сети. В ближайшие месяцы планируется завершить строительство спортивного ядра — легкоатлетических дорожек и игровых полей.