Разработчик «Спутника V» ответил на вопросы сотрудников «ЕвроХима»
«ЕвроХим» провел видеоконференцию с одним из создателей антиковидной вакцины Денисом Логуновым
Первые 7–8 месяцев пандемии основными методами борьбы с коронавирусом были маски и карантин, что наполнило повседневность неудобствами. Сегодня главный способ обезопасить себя и близких — вакцинация, убеждены в «ЕвроХиме». Но у людей до сих пор остаются сомнения и вопросы, поэтому «ЕвроХим» активно информирует о необходимости вакцинации против COVID-19.
Для этого оперативный штаб «ЕвроХима» провел видеоконференцию с одним из создателей вакцины «Спутник V» — российским ученым-микробиологом, специалистом в области медицинской микробиологии, замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денисом Логуновым.
Делать прививку от коронавируса или нет:
Он рассказал об истории создания вакцины, результатах ее испытаний, технологии действия вакцины, эффективности и безопасности препарата, выработке антител, периодичности вакцинации, ее сочетаемости с другими вакцинами и о многом другом. Также ученый ответил на вопросы, которые задали сотрудники компании. Официальный инстаграм «ЕвроХим–БМУ» планирует опубликовать расширенный материал с ответами Логунова.
Как сообщали Юга.ру, с января 2021 года на всех предприятиях «ЕвроХима» в регионах присутствия компании началась вакцинация. ООО «ЕвроХим — Белореченские Минеральные удобрения» организовало вакцинацию своих сотрудников на базе Центральной районной больницы Белореченска (ЦРБ), подробнее о ее графике можно узнать здесь.