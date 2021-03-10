Разработчик «Спутника V» ответил на вопросы сотрудников «ЕвроХима»

Первые 7–8 месяцев пандемии основными методами борьбы с коронавирусом были маски и карантин, что наполнило повседневность неудобствами. Сегодня главный способ обезопасить себя и близких — вакцинация, убеждены в «ЕвроХиме». Но у людей до сих пор остаются сомнения и вопросы, поэтому «ЕвроХим» активно информирует о необходимости вакцинации против COVID-19.

Для этого оперативный штаб «ЕвроХима» провел видеоконференцию с одним из создателей вакцины «Спутник V» — российским ученым-микробиологом, специалистом в области медицинской микробиологии, замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Денисом Логуновым.