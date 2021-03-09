В Сочи экс-директора детского лагеря РЖД осудили за махинации с путевками

Краснодарский край

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Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор  бывшему директору детского лагеря ОАО «РЖД» за хищение 5,3 млн рублей

Напомним, следствие установило, что директор детского оздоровительного лагеря ОАО «Российские железные дороги» с 2016 по 2017 год похитила 5,3 млн рублей. Она использовала свое служебное положение и продавала путевки людям, не работающим в компании. Кроме того, от имени РЖД директор заключила договоры по организации детского отдыха в лагере, чем превысила должностные полномочия.

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Жительница Ростова обвинила руководителя лагеря в преступлениях, после чего ее уволили и завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Дело направили в Лазаревский районный суд Сочи.

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры 9 марта сообщили, что суд назначил экс-директору детского оздоровительного учреждения три года заключения условно и штраф в 300 тыс. рублей и испытательным сроком на три года.

Ранее Юга.ру писали, что в октябре 2020 года в суд направили дело жительницы Краснодара за похищение 54 млн рублей у некоммерческой организации, которая занималась школьным питанием в Сочи. 

Курорты и туризм Мошенничество Превышение полномочий РЖД Сочи

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В Сочи экс-директора детского лагеря РЖД осудили за махинации с путевками
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