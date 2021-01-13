В Сочи директор детского лагеря РЖД похитила 5,3 млн рублей

В сочинском суде в январе рассмотрят дело бывшего руководителя детского лагеря, которую обвиняют в мошенничестве

По данным следствия, директор детского оздоровительного лагеря ОАО «Российские железные дороги» с 2016 по 2017 годы похитила 5,3 млн рублей. Она использовала свое служебное положение и продавала путевки людям, не работающим в организации. Кроме того, от имени компании директор заключила договоры по организации детского отдыха в лагере, чем превысила должностные полномочия.

Жительница Ростова обвинила женщину в преступлениях, на бывшего руководителя завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Дело направили в Лазаревский районный суд Сочи.

По ч. 4 ст. 159 УК РФ обвиняемой грозит лишение свободы до 10 лет, по ч. 1 ст. 286 УК РФ — до 4 лет, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры 11 января.

Как писали Юга.ру, в октябре 2020 года направили в суд дело жительницы Краснодара, которая похитила 54 млн рублей у некоммерческой организации, занимающейся школьным питанием в Сочи.