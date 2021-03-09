АЭМЗ и минобр Кубани обсудили подготовку кадров

Партнерский Краснодарский край

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9 марта АЭМЗ провел рабочую встречу с представителями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

На территории Абинского электрометаллургического завода состоялось очередное рабочее совещание представителей АЭМЗ, холдинга «Новосталь-М», средних специальных учебных заведений и краевого министерства образования, науки и молодежной политики.

Участники встречи обсудили приоритетные для завода программы, реализуемые профессиональными образовательными организациями региона, и рассмотрели возможность лицензирования направления подготовки «обработка металлов давлением». Большую часть оговоренных мероприятий по внедрению новой программы планируется реализовать уже в 2021 году.

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Как сообщали Юга.ру, в прошлом году в подобном совещании участвовали представители Кубанского государственного технологического университета. Тогда главной темой обсуждения была учебная практика студентов 4 курса на АЭМЗ.

Абинский район Министерство образования и науки России Образование Промышленность

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