АЭМЗ и минобр Кубани обсудили подготовку кадров

9 марта АЭМЗ провел рабочую встречу с представителями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

На территории Абинского электрометаллургического завода состоялось очередное рабочее совещание представителей АЭМЗ, холдинга «Новосталь-М», средних специальных учебных заведений и краевого министерства образования, науки и молодежной политики.

Участники встречи обсудили приоритетные для завода программы, реализуемые профессиональными образовательными организациями региона, и рассмотрели возможность лицензирования направления подготовки «обработка металлов давлением». Большую часть оговоренных мероприятий по внедрению новой программы планируется реализовать уже в 2021 году.