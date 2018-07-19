Кондратьев поручил разработать единый алгоритм функционирования шлагбаумов на побережье

На совещании в администрации Краснодарского края обсудили вопросы, касающиеся правил проезда к морю в регионе

«Я поручал навести порядок на пляжах, убрать все, что мешает проходу к морю. Однако проблема с взиманием платы за проезд к морю остается актуальной в некоторых курортных территориях, в частности на Бугазской и Ясенской косе», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Также, отметил он, шлагбаумы ограничивают доступ к морю в некоторых поселках Туапсинского района. Глава муниципалитета Анатолий Русин сообщил, что шлагбаумы ограничивают проезд транспорта, но плата не берется. Руководитель Приморско-Ахтарского района в свою очередь сообщил, что на Ясенской косе в следующем году будет организовано место для отдыха, а въезд на косу полностью закроют.

Вице-губернатор Сергей Болдин доложил, что проверки на Бугазской косе проводятся регулярно.

«Сегодня любое взимание денег за проезд к морю считается незаконным. На косу нельзя заезжать на автомобиле, но должны быть парковки. Будет выделен земельный участок площадью 2,2 га, на котором муниципалитет организуют парковочные места», — сообщил Болдин.

Кондратьев назвал сутью проблемы то, что до сих пор в каждом муниципальном образовании проблемы решаются в ручном режиме, а должен существовать единый подход.

«Необходимо разработать алгоритм проезда транспорта к морю. Правила должны быть едины: если стоит шлагбаум, препятствующий проезду, то он не должен открываться за деньги ни под каким предлогом. Должны быть общие требования для всех», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что это — зона ответственности министра курортов, «который должен дать четкий алгоритм режима и проезда или отсутствия такового на особо охраняемых природных территориях», передает пресс-служба краевой администрации.

Как сообщали Юга.ру, одним из самых проблемных ограждений на протяжении многих лет был шлагбаум при въезде на Бугазскую косу со стороны станицы Благовещенской. Его неоднократно признавали незаконным, однако предприниматель, в аренде которого находится участок косы, продолжал незаконные поборы с туристов.

Теперь въезд для автомобилей на Бугазскую косу закрыли. Туристы оставляют авто на парковке, стоимость которой — 400 рублей в сутки. Эту услугу оказывает тот же самый предприниматель, который ранее незаконно взимал плату за проезд через шлагбаум.

Недавно проезд на косу закрыли и со стороны пос. Веселовка в Темрюкском районе. Там также предлагаются услуги парковки стоимостью 400 рублей в сутки.