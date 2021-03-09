В Краснодаре задержали мужчину, который избил свою бывшую девушку и пытался увезти ее в багажнике

Краснодарский край

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Следком Кубани 9 марта возбудил уголовное дело против мужчины, который накануне в Краснодаре избил девушку и пытался закрыть ее в багажнике

Напомним, 8 марта около 8:00 на кольце на пересечении улиц Красных Партизан, Аэродромной и Гаврилова мужчина пытался закрыть крышку багажника черной BMW с находившейся внутри избитой девушкой. Потерпевшую спасли прохожие, которые начали снимать происходящее на видео и остановили проезжавшую мимо патрульную машину полиции.

На следующий день в пресс-службах ГУ МВД по Краснодарскому краю и регионального СУ СК РФ рассказали подробности случившегося.

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По данным следствия, утром 8 марта 30-летний мужчина поджидал свою бывшую девушку около одного из домов на улице Красных Партизан. Он увидел свою цель и начал ее преследовать. Девушка попыталась убежать, но упала. Тогда мужчина догнал ее, поволок к автомобилю и затолкал в багажник.

Девушка сопротивлялась и звала на помощь, из-за этого мужчина минимум два раза ударил ее по лицу. Нападавшего остановил очевидец, который заснял происходящее и вызвал полицейских.

Сотрудники МВД заблокировали машину злоумышленника патрульным автомобилем и задержали его до приезда следственно-оперативной группы. Затем его передали следователям, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Девушку доставили в больницу, где ей диагностировали перелом носа. Против 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ. Его подозревают в незаконном лишении свободы человека с применением насилия, опасного для здоровья.

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Сейчас подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщили 9 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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