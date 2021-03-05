В Краснодаре перед 8 марта откроют дополнительные цветочные точки

В Краснодаре с 6 по 8 марта организуют временные места продажи цветов

С предложением разместить временные цветочные ярмарки обратились предприниматели. В управлении торговлей изучили предложение и исключили места около уже действующих точек продаж, вблизи оживленных пешеходных переходов и памятников архитектуры. В итоге утвердили 43 места. Они находятся практически во всех микрорайонах города, сообщили в пресс-службе администрации 4 марта.

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