В Краснодаре перед 8 марта откроют дополнительные цветочные точки
В Краснодаре с 6 по 8 марта организуют временные места продажи цветов
С предложением разместить временные цветочные ярмарки обратились предприниматели. В управлении торговлей изучили предложение и исключили места около уже действующих точек продаж, вблизи оживленных пешеходных переходов и памятников архитектуры. В итоге утвердили 43 места. Они находятся практически во всех микрорайонах города, сообщили в пресс-службе администрации 4 марта.
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На точках оборудуют мобильные торговые места со столом. 6-8 марта они будут работать по адресам, указанным на сайте мэрии. Также в городе уже действуют четыре ярмарки, на которых продают цветы:
- улица Героя Владислава Посадского, 36–38;
- Генерала Трошева, 19;
- пересечение Ставропольской и Димитрова;
- Коммунаров, вблизи строения № 46;
- Атарбекова, 16.