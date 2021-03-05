В Краснодаре перед 8 марта откроют дополнительные цветочные точки

Краснодарский край

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В Краснодаре с 6 по 8 марта организуют временные места продажи цветов

С предложением разместить временные цветочные ярмарки обратились предприниматели. В управлении торговлей изучили предложение и исключили места около уже действующих точек продаж, вблизи оживленных пешеходных переходов и памятников архитектуры. В итоге утвердили 43 места. Они находятся практически во всех микрорайонах города, сообщили в пресс-службе администрации 4 марта.

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На точках оборудуют мобильные торговые места со столом. 6-8 марта они будут работать по адресам, указанным на сайте мэрии. Также в городе уже действуют четыре ярмарки, на которых продают цветы:

  • улица Героя Владислава Посадского, 36–38;
  • Генерала Трошева, 19;
  • пересечение Ставропольской и Димитрова;
  • Коммунаров, вблизи строения № 46;
  • Атарбекова, 16.
8 марта Краснодар Торговля

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