Солист «Иванушек International» открыл в Сочи магазин «Рыжий»

Магазин выполнен в формате семейного шопинга. Основателем бренда выступил солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. Руководители рассказали, что «Рыжий» в первый же день превратился в новую точку притяжения. На открытие магазина приходили семьями — и не только за покупками, но и за впечатлениями. Насыщенные цвета в оформлении, комиксы с узнаваемым главным героем, строчки из любимых песен — все это должно веселить покупателей и забавлять детей. Гости «Рыжего» делали селфи и с уже знакомой им «Нивой», которая стала талисманом магазина и своеобразной мобильной достопримечательностью Сочи.

«Рыжий» предлагает погрузиться в увлекательный шопинг: здесь представлены товары для дома — от средств для уборки до посуды и бытовой техники. В магазине также есть товары для детей, модные мобильные аксессуары и многое другое, что может послужить идеей для подарка.

В «Рыжем» не забыли и о приближающемся празднике: 8 марта тюльпан будет стоить всего 1 рубль — по мнению владельцев магазина, это поддержит настроение представительниц прекрасного пола. Особенную акцию запланировали и на 13 марта — в этот день любой второй товар из ассортимента будет стоить 1 рубль.

«Рыжий» находится на Курортном проспекте, 16, на втором этаже ТЦ «Мелодия».