МегаФон показал рейтинг умных подарков для мужчин и женщин

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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МегаФон назвал популярные гаджеты, которые дарят на 23 февраля и 8 марта в Краснодарском крае

Смартфоны и цифровые устройства не делятся по гендерному признаку, поэтому топ-3 по предпочтениям покупателей и перед Днем защитника Отечества, и перед Международным женским днем возглавили модели:

  1. Samsung Galaxy A31,
  2. Samsung Galaxy А51,
  3. Xiaomi Redmi Note 9.

При этом перед женским праздником пул популярных покупок оказался разнообразнее. Кроме смартфонов из топ-3 популярностью пользовались наушники брендов Xiaomi и Apple и портативные колонки JBL — они заняли видные места среди подарков и ко Дню защитника Отечества. Также в топ вошли часы Apple Watch, несколько других смарт-часов разных брендов и фен Xiaomi.

В прошлом году портал Юга.ру составлял тест-калькулятор о том, сколько вы можете потратить, исходя из ваших планов, на подарки близким и коллегам. Инфляция пока не успела его обессмыслить.

8 марта МегаФон Рейтинги

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