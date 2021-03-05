МегаФон показал рейтинг умных подарков для мужчин и женщин
МегаФон назвал популярные гаджеты, которые дарят на 23 февраля и 8 марта в Краснодарском крае
Смартфоны и цифровые устройства не делятся по гендерному признаку, поэтому топ-3 по предпочтениям покупателей и перед Днем защитника Отечества, и перед Международным женским днем возглавили модели:
- Samsung Galaxy A31,
- Samsung Galaxy А51,
- Xiaomi Redmi Note 9.
При этом перед женским праздником пул популярных покупок оказался разнообразнее. Кроме смартфонов из топ-3 популярностью пользовались наушники брендов Xiaomi и Apple и портативные колонки JBL — они заняли видные места среди подарков и ко Дню защитника Отечества. Также в топ вошли часы Apple Watch, несколько других смарт-часов разных брендов и фен Xiaomi.
В прошлом году портал Юга.ру составлял тест-калькулятор о том, сколько вы можете потратить, исходя из ваших планов, на подарки близким и коллегам. Инфляция пока не успела его обессмыслить.