Под Геленджиком водитель погиб в ДТП на встречке

Краснодарский край

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5 марта на въезде в Геленджик случилась авария, есть погибший и пострадавшие

Авария произошла в 9:14 в районе 1500-го километра дороги М4 «Дон» — в 10 км от Геленджика. По предварительным данным, водитель Hоnda Civic выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta.

Водитель иномарки погиб на месте, четыре человека пострадали. Их доставили в больницу для обследования, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Место происшествия огородили, позже проезжую часть начали освобождать от разбитых машин. По данным на 12:20, дорога свободна и на ней нет пробок.

Как писали Юга.ру, в декабре на Кубани прозошла авария, в которой погиб водитель и его 19-летний пассажир. Машина тоже выехала на встречную полосу и столкнулась в лобовую. 

Геленджик ДТП смерть

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