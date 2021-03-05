Под Геленджиком водитель погиб в ДТП на встречке

5 марта на въезде в Геленджик случилась авария, есть погибший и пострадавшие

Авария произошла в 9:14 в районе 1500-го километра дороги М4 «Дон» — в 10 км от Геленджика. По предварительным данным, водитель Hоnda Civic выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta.

Водитель иномарки погиб на месте, четыре человека пострадали. Их доставили в больницу для обследования, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.