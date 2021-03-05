Под Геленджиком водитель погиб в ДТП на встречке
5 марта на въезде в Геленджик случилась авария, есть погибший и пострадавшие
Авария произошла в 9:14 в районе 1500-го километра дороги М4 «Дон» — в 10 км от Геленджика. По предварительным данным, водитель Hоnda Civic выехал на встречную полосу и врезался в Lada Granta.
Водитель иномарки погиб на месте, четыре человека пострадали. Их доставили в больницу для обследования, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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Место происшествия огородили, позже проезжую часть начали освобождать от разбитых машин. По данным на 12:20, дорога свободна и на ней нет пробок.
Как писали Юга.ру, в декабре на Кубани прозошла авария, в которой погиб водитель и его 19-летний пассажир. Машина тоже выехала на встречную полосу и столкнулась в лобовую.