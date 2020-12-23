На Кубани в ДТП погиб водитель и его 19-летний пассажир

Происшествие случилось на 135 километре дороги Краснодар — Темрюк около 15:00. По предварительным данным, 31-летний мужчина на Renault Logan на закруглении дороги превысил скорость, из-за чего иномарку занесло на встречную полосу. Там машина врезалась в большегруз Volvo с полуприцепом под управлением 51-летнего мужчины.

В результате происшествия водитель Renault и его 19-летний пассажир погибли на месте, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 23 декабря.

Напомним, в этот день на той же дороге, только в Славянском районе, произошло еще одно смертельное ДТП. В нем погибли одва человека.