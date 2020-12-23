На Кубани в ДТП погиб водитель и его 19-летний пассажир
Днем 22 декабря в Темрюкском районе произошла смертельная авария
Происшествие случилось на 135 километре дороги Краснодар — Темрюк около 15:00. По предварительным данным, 31-летний мужчина на Renault Logan на закруглении дороги превысил скорость, из-за чего иномарку занесло на встречную полосу. Там машина врезалась в большегруз Volvo с полуприцепом под управлением 51-летнего мужчины.
В результате происшествия водитель Renault и его 19-летний пассажир погибли на месте, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю 23 декабря.
Напомним, в этот день на той же дороге, только в Славянском районе, произошло еще одно смертельное ДТП. В нем погибли одва человека.
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