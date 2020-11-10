Под Геленджиком мужчину придавило катком

Спасатели Геленджика 9 ноября помогли мужчине выбраться из под катка

Накануне во второй половине дня 63-летний житель села Марьина Роща работал на катке в районе хутора Широкая Щель. На сложном участке дороги спецтехника перевернулась и упала со склона, а водителя зажало машиной.

Очевидцы не смогли помочь водителю и обратились в экстренные службы. Специалисты Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» с помощью гидравлического инструмента приподняли каток, освободили мужчину и передали медикам.

По данным медиков, у пострадавшего зафиксировали переломы и посттравматический шок. Мужчину поместили в реанимацию, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».