Под Геленджиком мужчину придавило катком
Спасатели Геленджика 9 ноября помогли мужчине выбраться из под катка
Накануне во второй половине дня 63-летний житель села Марьина Роща работал на катке в районе хутора Широкая Щель. На сложном участке дороги спецтехника перевернулась и упала со склона, а водителя зажало машиной.
Очевидцы не смогли помочь водителю и обратились в экстренные службы. Специалисты Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» с помощью гидравлического инструмента приподняли каток, освободили мужчину и передали медикам.
По данным медиков, у пострадавшего зафиксировали переломы и посттравматический шок. Мужчину поместили в реанимацию, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Напомним, днем 5 ноября в Краснодарском крае произошло ДТП, в котором женщину зажало в такси.
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