В Сочи планируют углубить дно реки, которая постоянно затапливает дома

Краснодарский край

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В начале марта мэрия Сочи рассказала о плане борьбы с затоплениями в районе реки Псезуапсе

В мэрии Сочи рассказали 4 марта, что дома в некоторых районах курорта находятся в опасной близости от реки Псезуапсе. Так, жители улицы Днепровской в Лазаревском районе зачастую попадают в зону подтоплений после дождей. Такая же ситуация наблюдается в ауле Тхагапш и селе Марьино.

Чтобы иключить подтопления в будущем, дно реки собираются расчистить и углубить. Также около населенных пунктов отрегулируют русло. Всего потребуется изменить участок длиной более 6,5 км. Ранее администрация города договорилась с Минприроды о возможности работ на водоеме. Начать их планируется в ближайшее время, рассказала мэр Сочи Алексей Копайгородский в соцсетях.

Напомним, в 2015 году в Сочи прошел сильный дождь в горах, за час выпала почти месячная норма. Из-за этого в городе затопило более 700 домов, проводилась эвакуация населения. 

Алексей Копайгородский Сочи

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