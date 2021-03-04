Следком начал проверку после того, как ПФР подал в суд из-за переплат пенсионерам

В Успенском районе в марте следователи организовали проверку по факту нарушения прав пенсионеров

Напомним, в начале марта стало известно, что Пенсионный фонд России подал в суд на 90-летнего жителя Кубани за то, что он «незаконно обогатился». Пожилой человек утверждает, что у него приняли документы после смерти жены, однако выплаты продолжили приходить. Из-за ошибки ПФР пенсионер получил 25 тыс. рублей за 3 года, которые теперь потребовали вернуть.

Позже в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю заявили, что на одном из федеральных каналов вышел сюжет на эту тему. После него исполняющий обязанности руководителя краевого СК Андрей Маслов поручил организовать проверку по факту нарушения прав пожилых людей.

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.