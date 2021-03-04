МТС запустила горячую линию для Краевого методического центра в Краснодаре

Партнерский Краснодарский край

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МТС развернула виртуальную автоматическую телефонную станцию для работы с населением для Краевого методического центра

Новая виртуальная АТС может выдерживать пиковые нагрузки и корректно распределять звонки между операторами. Для этого МТС выделила бесплатный многоканальный номер для обращений, перенесла телефонную сеть в облако и настроила маршрутизацию звонков. Провайдер учел рабочие часы организации и возможность сохранения обращений в нерабочее время.

Это сократило ожидание звонящего в очереди, а вызовы теперь перераспределяются в соответствии с тематикой запросов и нагрузкой и компетенциями операторов. Сейчас количество недозвонов на горячую линию методического центра сведено к минимуму.

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«Сегодня растет число обращений по автоматизации процессов от организаций, отвечающих за социальную политику и поддержку граждан. В большей степени это вызвано пандемией, которая затрагивает всех. Но мы видим, что, применив телеком-сервисы, предприятия начинают ценить эффективность и результативность внедрения технологий. Это уменьшает негатив в обращениях, ускоряет рабочие процессы и снижает нагрузку на сотрудников», — отметила директор МТС по работе с корпоративными клиентами в Краснодарском крае Елена Усенко.

Краевой методический центр консультирует по социальному обслуживанию, занятости населения и сопровождению семей, желающих взять на воспитание детей-сирот.

МТС Связь Технологии

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