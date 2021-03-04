МТС запустила горячую линию для Краевого методического центра в Краснодаре

Новая виртуальная АТС может выдерживать пиковые нагрузки и корректно распределять звонки между операторами. Для этого МТС выделила бесплатный многоканальный номер для обращений, перенесла телефонную сеть в облако и настроила маршрутизацию звонков. Провайдер учел рабочие часы организации и возможность сохранения обращений в нерабочее время.

Это сократило ожидание звонящего в очереди, а вызовы теперь перераспределяются в соответствии с тематикой запросов и нагрузкой и компетенциями операторов. Сейчас количество недозвонов на горячую линию методического центра сведено к минимуму.