Южный «Ростелеком» запустил около 4 тыс. «Виртуальных АТС» в 2020 году
Около 4 тыс. коммерческих компаний и госорганизаций подключили сервис «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» за 2020 год на юге РФ
Больше всего пользователей провайдер обеспечил связью в Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском крае. Сейчас абонентская база компании по этой услуге составляет более 8 тыс. клиентов.
Сервис «Виртуальная АТС» — это облачная цифровая телефония с функциями переадресации, распределения и записи звонков. Система не требует покупки специального оборудования, легко настраивается и адаптируется под задачи заказчика. Все записи при необходимости сохраняются на облачном сервере «Ростелекома» и доступны из личного кабинета клиента. Сервис поддерживает как внутреннюю короткую нумерацию, так и городские и федеральные номера с кодом 8800.
«Цифровая телефония значительно расширяет возможности бизнеса и делает его более клиентоориентированным. При использовании нашего сервиса ни один входящий звонок не будет потерян, настраиваемая переадресация автоматически переведет вызов на нужного сотрудника, а запись обеспечит прозрачность всех переговоров и возможность анализа разговоров для корректировки или разбора сложных ситуаций. Особое преимущество система даст при подключении голосового помощника с искусственным интеллектом, который сможет говорить с клиентами и сэкономить на кол-центре или снизить на него нагрузку», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Константин Боженов.
С весны 2020-го «Ростелеком» вел ряд акций, которые предлагали подключаться и несколько месяцев пользоваться «Виртуальной АТС» без абонентской платы. Это позволило многим компаниям настроить эффективную удаленку и не потерять клиентов.
«Перешел со стационарного телефона «Ростелекома» на цифровой формат. Очень удобно, потому что не надо платить за личный телефон дома и отдельно за телефон в офисе. «Виртуальная АТС» позволяет одним подключением решать и личные, и производственные вопросы. А с переходом на удаленку организовал без проблем телефонизированные рабочие места для сотрудников дома», — рассказал директор издательского центра «Мастер» Станислав Дидковский.
На основе «Виртуальной АТС» многие госорганизации и частные компании разворачивают горячие линии. В числе клиентов «Ростелекома», подключенных к сервису в 2020 году, международный аэропорт Владикавказ, Калмыцкий госуниверситет, Северо-Осетинская медицинская госакадемия и различные региональные министерства и ведомства.
Узнать подробнее об облачных услугах «Ростелекома» можно на официальном сайте или по телефону 8(800)200-30-00.