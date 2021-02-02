Южный «Ростелеком» запустил около 4 тыс. «Виртуальных АТС» в 2020 году

Около 4 тыс. коммерческих компаний и госорганизаций подключили сервис «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» за 2020 год на юге РФ

Больше всего пользователей провайдер обеспечил связью в Волгоградской области, Краснодарском и Ставропольском крае. Сейчас абонентская база компании по этой услуге составляет более 8 тыс. клиентов. Сервис «Виртуальная АТС» — это облачная цифровая телефония с функциями переадресации, распределения и записи звонков. Система не требует покупки специального оборудования, легко настраивается и адаптируется под задачи заказчика. Все записи при необходимости сохраняются на облачном сервере «Ростелекома» и доступны из личного кабинета клиента. Сервис поддерживает как внутреннюю короткую нумерацию, так и городские и федеральные номера с кодом 8800.

«Цифровая телефония значительно расширяет возможности бизнеса и делает его более клиентоориентированным. При использовании нашего сервиса ни один входящий звонок не будет потерян, настраиваемая переадресация автоматически переведет вызов на нужного сотрудника, а запись обеспечит прозрачность всех переговоров и возможность анализа разговоров для корректировки или разбора сложных ситуаций. Особое преимущество система даст при подключении голосового помощника с искусственным интеллектом, который сможет говорить с клиентами и сэкономить на кол-центре или снизить на него нагрузку», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Константин Боженов. С весны 2020-го «Ростелеком» вел ряд акций, которые предлагали подключаться и несколько месяцев пользоваться «Виртуальной АТС» без абонентской платы. Это позволило многим компаниям настроить эффективную удаленку и не потерять клиентов.