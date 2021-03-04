В полиции рассказали о состоянии девушки, которую спасли от падения с моста в Кропоткине

4 марта в полиции прокомментировали случай с девушкой, которая залезла на ограждения ж/д моста в Кропоткине

Инцидент произошел 4 марта на мосту над ж/д путями и попал на запись камеры видеонаблюдения. Девушка забралась на забор и начала переносить через него ноги. Прохожие подбежали к ней и схватили за ноги, а потом увели с моста, хотя девушка отпиралась.

В этот же день в соцсетях появились фотографии, на которых женщина в похожей одежде лежит на земле. Комментаторы задавались вопросом, осталась ли она жива и не полезла ли через ограждение снова.

В 15:00 порталу Юга.ру прокомментировали ситуацию в управлении на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. В ведомстве рассказали, что примерно в 7:30 полицейские, дежурившие около моста, заметили, предположительно, пьяную девушку. Позже прохожие рассказали им, что она пыталась перелезть через забор.

«Предварительно, она отказалась от медпомощи. С девушкой всё нормально, она жива, за ней скоро приедут родственники», — сообщили в пресс-службе.