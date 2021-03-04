Около Тихорецка планируют построить новые ж/д пути

Краснодарский край

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В РЖД рассказали о планах на 2021 год по переустройству железнодорожных путей в Краснодарском крае

В регионе в этом году планируют построить вторые пути на участке от Тихорецка до станции Козырьки в Кореновском районе. Общая протяженность полотна составит 64 км.

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Также планируется переустроить контактную сеть на перегонах Миллерово — Тарасовка, Чинары — Чилипси и технически перевооружить еще несколько подстанций: Чинары, Чилипси, Погорелово, Каягент, Манас. Всего в обновление инфраструктуры хотят инвестировать около 30 млрд рублей в 2021 году, сообщили в пресс-службе РЖД 4 марта.

Как писали Юга.ру, в прошлом году на участке Чинары — Чилипси уже ремонтировали пути. Из-за этого на несколько месяцев электрички перестали ходить из Краснодара в Сочи.

Железная дорога Инфраструктура Поезда РЖД

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Около Тихорецка планируют построить новые ж/д пути
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