«Ростелеком» дарит месяц «Лицея» для школьников

Цифровой образовательный сервис «Лицей» запускает акцию «1+1»

При оформлении подписки на месяц с 6 по 8 марта второй месяц обучения идет в подарок. В подписку входит весь образовательный и развивающий контент для 1–11 классов и спецкурс профориентации для старшеклассников. «Ростелеком» позиционирует «Лицей» как помощника в обучении школьников. В сервисе представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы, включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений РФ. Программа «Лицея» соответствует федеральным госстандартам в образовании. На платформе школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться со сложным домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

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