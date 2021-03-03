«Ростелеком» дарит месяц «Лицея» для школьников

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Цифровой образовательный сервис «Лицей» запускает акцию «1+1»

При оформлении подписки на месяц с 6 по 8 марта второй месяц обучения идет в подарок. В подписку входит весь образовательный и развивающий контент для 1–11 классов и спецкурс профориентации для старшеклассников.

«Ростелеком» позиционирует «Лицей» как помощника в обучении школьников. В сервисе представлены видеоуроки по всем предметам школьной программы, включая эксклюзивные курсы от преподавателей ведущих образовательных учреждений РФ. Программа «Лицея» соответствует федеральным госстандартам в образовании. На платформе школьники могут повторить пропущенные темы, разобраться со сложным домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Есть ли у вас шансы на ЕГЭ:

В дополнение к школьной программе в «Лицее» есть раздел «Развивающие курсы». В нем школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, могут развить логику, память, креативность и речевые навыки.

«Лицей» также помогает школьникам определиться с будущей профессией. В спецкурсе «Моя профессия» представлены наиболее популярные и востребованные современные профессии: маркетинг, разработка (ИТ) и дизайн. В пресс-службе компании считают, что слушатели узнают, как ответственно подойти к выбору профессии, и смогут понять, кем они хотят стать в будущем.

После окончания акции можно продлить подписку на весь контент «Лицея» за 199 рублей в месяц. Подробнее об акции можно узнать на сайте www.rt.ru/lc.

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