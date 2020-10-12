На Кубани мужчина убил младенца и его мать

По данным следствия, 37-летний местный житель вместе с 36-летней женщиной и сыном жил в квартире на улице Зеленой в поселке Целинном. По словам мужчины, 11 октября он выпивал с сожительницей дома и она начала предъявлять ему претензии по поводу того, что он нигде не работает. В ответ на критику злоумышленник не менее одного раза ударил по голове своего полуторамесячного сына, убив его.

Женщина начала убегать, однако мужчина догнал ее и не менее двух раз ударил ножом в спину. После убийства он лег спать, а утром рассказал о случившемся знакомой, которая вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть потерпевших.

Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц, в том числе малолетнего). Следователь планирует просить суд о заключении подозреваемого под стражу. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, в том числе психолого-психиатрической экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства, сообщили 12 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.