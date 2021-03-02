Суд вынес приговор жителю Кубани, который при детях зарезал жену и тещу
2 марта стал известен приговор жителю Краснодарского края, которого обвиняли в убийстве супруги и ее матери
По данным следствия, 43-летний кубанец долгое время конфликтовал с женой и ее 66-летней матерью. При этом супруги жили отдельно — муж находился в Абинском районе, а его супруга с тещей — в поселке Южном Крымского района с двумя общими детьми.
В декабре 2019 года мужчина приехал к ним домой. Между родственниками началась ссора, после которой супруг уехал к себе домой, а ночью вернулся и зарезал жену, ударив ее ножом 47 раз. Пенсионерка попыталась спастись и выбежала на улицу, однако преступник догнал ее и тоже убил. На ее теле нашли не менее 30 ранений.
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Все это происходило на глазах детей двух и семи лет. При этом мужчина три раза ударил свою дочь в живот и предплечье. После убийства он забрал детей и уехал домой, а на следующее утро рассказал полицейским о случившемся.
На кубанца завели уголовное дело по п. «а, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух людей, совершенное с особой жестокостью). 8 декабря 2020 года стало известно, что он частично признал вину.
2 марта в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю рассказали, что суд признал его виновным и назначил 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.