Суд вынес приговор жителю Кубани, который при детях зарезал жену и тещу

По данным следствия, 43-летний кубанец долгое время конфликтовал с женой и ее 66-летней матерью. При этом супруги жили отдельно — муж находился в Абинском районе, а его супруга с тещей — в поселке Южном Крымского района с двумя общими детьми.

В декабре 2019 года мужчина приехал к ним домой. Между родственниками началась ссора, после которой супруг уехал к себе домой, а ночью вернулся и зарезал жену, ударив ее ножом 47 раз. Пенсионерка попыталась спастись и выбежала на улицу, однако преступник догнал ее и тоже убил. На ее теле нашли не менее 30 ранений.