В мартовские праздники на Кубани изменится график работы «Почты России»

Краснодарский край

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В связи с Международным женским днем отделения «Почты России» в Краснодарском каре изменят режим работы

В Краснодарском крае 7 марта все почтовые отделения закроются на час раньше. 8 марта станет выходным днем для всех почтовых отделений в регионе, а 9 марта они начнут работать в обычном режиме.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании, сообщили 2 марта в пресс-службе УФПС Краснодарского края АО «Почта России».

Напомним, в честь Международного женского дня россиян ждет три выходных — с 6 по 8 марта (с субботы по понедельник), за которыми последует четырехдневная рабочая неделя. 

8 марта Почта Праздники

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