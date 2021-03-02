Игровой тариф «Ростелекома» стал вдвое дешевле для новых клиентов

«Ростелеком» снизил абонплату тарифа «Игровой» в два раза для новых клиентов на первые два месяца

«Ростелеком» и World of Tanks в честь пятилетия тарифа «Игровой» объявили акцию для новых подписчиков — после подключения тарифа абонентская плата будет на 50% ниже до конца месяца, в который подключен тариф, плюс следующий месяц. При этом тариф сохраняет все преимущества, включая неограниченный премиум-аккаунт в World of Tanks и эксклюзивный танк Т-44-100 (Р). Заявки на подключение принимаются до 31 марта 2021 года.

Тариф «Игровой» создан специально для геймеров и включает все необходимые характеристики: максимальную скорость и стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры — благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователи тарифа могут участвовать в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях.