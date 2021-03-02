Игровой тариф «Ростелекома» стал вдвое дешевле для новых клиентов
«Ростелеком» снизил абонплату тарифа «Игровой» в два раза для новых клиентов на первые два месяца
«Ростелеком» и World of Tanks в честь пятилетия тарифа «Игровой» объявили акцию для новых подписчиков — после подключения тарифа абонентская плата будет на 50% ниже до конца месяца, в который подключен тариф, плюс следующий месяц. При этом тариф сохраняет все преимущества, включая неограниченный премиум-аккаунт в World of Tanks и эксклюзивный танк Т-44-100 (Р). Заявки на подключение принимаются до 31 марта 2021 года.
Тариф «Игровой» создан специально для геймеров и включает все необходимые характеристики: максимальную скорость и стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры — благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователи тарифа могут участвовать в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях.
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«Ростелеком» запустил тариф «Игровой» в начале 2016 года. За пять лет на его базе выросла экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф «Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка «Ростелекома». Сегодня компания предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритетом игрового трафика на основе искусственного интеллекта и опцию «Облачные игры GFN.RU».
Акция для новых абонентов тарифа «Игровой» действует на всей территории РФ за исключением Дальневосточного федерального округа, Чеченской Республики, Республики Крым и Севастополя. Полная информация о тарифе «Игровой» и действующих акциях доступна на сайте gg.rt.ru.