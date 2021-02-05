В Краснодаре завели уголовное дело на 16-летнего юношу за мошенничество в компьютерных играх

5 февраля в полиции рассказали о деле против 16-летнего краснодарца, который за деньги предлагал пройти уровни в компьютерной игре

В дежурную часть МВД обратился местный житель и сообщил, что у него похитили деньги. Мужчина рассказал, что захотел пройти несколько уровней в компьютерной игре и обратился к молодому человеку, который предлагал такую услугу за деньги. Когда геймер получил доступ к его профилю, он сменил пароль и предложил хозяину аккаунта получить новый код за дополнительную плату. Потерпевший перевел злоумышленнику 22,5 тыс. рублей, но мошенник так и не выполнил условия устного разговора.

Сотрудники уголовного розыска нашли геймера. Им оказался ранее не судимый 16-летний житель краевого центра. Его задержали на одной из улиц Краснодара. В отделе полиции юноша признался в содеянном и рассказал, что уже потратил похищенные деньги.

На подростка завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Его отпустили под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару 5 февраля.

Ранее Юга.ру рассказывали, что на Кубани будут судить еще одну мошенницу, которая обманула жертву через интернет. За 36 тыс. рублей она пообещала местной жительнице привезти ее сына с Бали, а получив деньги, перестала выходить на связь.