Пять жителей Сочи умерли от коронавирусной пневмонии

Краснодарский край

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В Краснодарском крае за последние сутки выявили 14 летальных исходов, связанных с коронавирусом

Напомним, оперштаб Кубани 2 марта сообщил о 140 новых случаях COVID-19 в регионе и 14 летальных исходах. Пациенты умерли в ковидных госпиталях восьми муниципалитетов.

В Сочи скончались пять местных жителей. Это четыре женщины в возрасте 52, 62, 66 и 69 лет и 81-летний мужчина. В Краснодаре умерли два жителя Кавказского района — 70-летний мужчина и 73-летняя женщина.

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В Лабинском районе ушли из жизни двое жителей Мостовского района. Речь идет о мужчине 68 лет и 60-летней женщине. Врачам Новороссийска не удалось спасти 84‑летнюю жительницу города. В Северском районе умер 84‑летний краснодарец.

Также по одному летальному случаю зафиксировали в Темрюкском, Абинском и Тихорецком районах. В первом муниципалитете скончалась 75‑летняя пациентка, во втором — 50‑летний местный житель. В Тихорецком районе в возрасте 69 лет ушел из жизни мужчина из Кавказского района.

Всего за время пандемии в Краснодарском крае врачам не удалось спасти 1 тыс. 958 человек с COVID-19. По всей стране к 2 марта скончались 86 тыс. 896 зараженных.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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