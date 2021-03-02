Кадыров предложил своего родственника на пост мэра Грозного

Чечня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров 1 марта рекомендовал Хас-Магомеда Кадырова в качестве нового главы столицы республики

Хас-Магомед Кадыров занимал должность руководителя администрации главы и правительства региона. 1 марта на его место назначили Галаса Таймасханова, экс-министра экономического, территориального развития и торговли региона. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал Хас-Магомеда Кадырова на должность мэра Грозного, писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Хас-Магомед Кадыров — родственник Рамзана Кадырова, сейчас ему 30 лет. В 2012 году в возрасте 21 года он стал помощником мэра Грозного, затем два года занимал должность помощника руководителя администрации главы и правительства Чечни.

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В начале 2017-го его пост несколько изменился — он занял должность помощника главы Чечни, а в сентябре того же года он стал начальником управления по контролю за оборотом наркотиков по Чечне. Спустя месяц работы в МВД его назначили руководителем управления МВД по Грозному, на тот момент Кадыров имел звание младшего лейтенанта. При этом в его подчинении находились несколько полковников, майоров и других старших полицейских чинов.

В профайле Хас-Магомеда Кадырова на сайте «Единой России» указано, что в 2019 году его утвердили в должности мэра Аргуна. В июле 2020-го в инстаграме ЧГТРК «Грозный» сообщал, что Кадыров стал секретарем совета экономической и общественной безопасности Чечни.

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