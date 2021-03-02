Кадыров предложил своего родственника на пост мэра Грозного

Хас-Магомед Кадыров занимал должность руководителя администрации главы и правительства региона. 1 марта на его место назначили Галаса Таймасханова, экс-министра экономического, территориального развития и торговли региона. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал Хас-Магомеда Кадырова на должность мэра Грозного, писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Хас-Магомед Кадыров — родственник Рамзана Кадырова, сейчас ему 30 лет. В 2012 году в возрасте 21 года он стал помощником мэра Грозного, затем два года занимал должность помощника руководителя администрации главы и правительства Чечни.