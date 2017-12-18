Хасмагомед Кадыров возглавил полицию Грозного в статусе первокурсника и в должности младшего лейтенанта

Назначенного в ноябре начальника полиции Грозного Хасмагомеда Кадырова глава республики Рамзан Кадыров представил личному составу управления спустя 1,5 месяца

Рамзан Кадыров представил его личному составу полиции Грозного только 18 декабря. Он отметил, что Хасмагомед — «энергичный и трудолюбивый, прекрасно подготовленный руководитель».

Как сообщали Юга.ру, указ о назначении руководителем управления МВД по Грозному Хасмагомеда Кадырова глава МВД по Чечне Руслан Алханов подписал в начале ноября. К тому моменту молодой человек проработал в структуре МВД немногим больше месяца в должности начальника управлении наркоконтроля МВД по ЧР.

Согласно данным, опубликованным на сайте МВД по ЧР, Хасмагомед Кадыров имеет звание младшего лейтенанта полиции. При этом в подчинении у него находятся несколько полковников, майоров и других старших полицейских чинов. Глава Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин сказал РБК, что нахождение младшего лейтенанта на посту и.о. начальника управления МВД по Грозному является «перегибом», хотя и не нарушает закона. По его словам, глава такой структуры должен «обладать соответствующими знаниями, умениями», а ему еще придется обучаться у тех, кто ему подчиняется.

По информации «Фонтанки», Хасмагомед Шахмомедович Кадыров 30 августа 2017 года зачислен на первый курс заочной формы обучения по направлению «Экономика» в Чеченский госуниверситет.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации ЧР Джамбулат Умаров, комментируя назначение, отметил, что Хасмагомед Кадыров «сможет сделать то, что не смогли сделать некоторые генералы».

«Кадыров, который возглавил полицию в звании младшего лейтенанта, сможет сделать то, что не смогли сделать некоторые генералы. Этот парень практически положил конец наркобизнесу в Чеченской Республике, навел общественный порядок в городе», — отметил Умаров.

Он также привел в пример то, как известные исторические личности добивались успеха в юном возрасте.

«Наполеону Бонапарту было около 23–25 лет, когда он брал свою первую крепость. После того как он ее взял, получил звание генерала. Был другой исторический деятель, которому был 21 год, когда он брал Константинополь. Это османский предводитель Султан Мехмед», — отметил Умаров.

Он призвал брать пример с Чеченской Республики, которая «делает ставку на молодых, глубоких, верующих ребят, которые будут показывать результаты по примеру Рамзана Кадырова».

При этом на вопрос о том, является ли младший лейтенант однофамильцем главы республики, Умаров ответил, что они «все тут однофамильцы и братья».

О биографии Хасмагомеда Кадырова известно крайне мало. Должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чеченской Республике он занял 30 сентября. До этого в течение 9 месяцев занимал пост помощника главы ЧР. О предыдущем его опыте и образовании ничего не известно.

По отчеству Хасмагомеда — Шахмомедович — можно предположить, что он является сыном гендиректора хладокомбината «Айсберг», построенного в Гудермесского района на средства фонда им. Ахмата Кадырова. Тот же Шахмомед Кадыров руководит республиканским торговым центром «Беркат».