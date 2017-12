Хасмагомед Кадыров возглавил полицию Грозного в статусе первокурсника и в должности младшего лейтенанта

Дорогие друзья! Сегодня я встретился с личным составом @umvd_grozny_95 УВД РФ по Грозному. Мы с министром внутренних дел @95.mvd МВД РФ по ЧР Русланом Алхановым официально представили нового начальника Хас-Магомеда Кадырова. Это - энергичный и трудолюбивый, прекрасно подготовленный руководитель. На ранее занимаемых должностях он зарекомендовал себя только с отличной стороны. За короткое время ему удалось коренным образом изменить ситуацию в Управлении @unk_mvd95 наркоконтроля МВД по ЧР. Теперь ему поручен ещё более важный участок работы - город Грозный. Уверен, личный состав будет и дальше достойно нести службу по охране общественного порядка. Мы все помним трагические события прошлого года, когда шайтаны попытались нарушить спокойствие в Грозном. Сотрудники полиции проявили мужество, защитив город и его жителей. Теперь основная роль отводится профилактической работе. Все силы и средства для выполнения этих задач имеются. Я уверен, что Хас-Магомед выведет работу управления на более высокий уровень. Вместе с Русланом Шахаевичем мы посетили мемориал памяти сотрудников УВД, погибших в годы контртеррористической операции. На нём фамилии 103 сотрудников - соратников Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, отдавших свои жизни за мир и стабильность. #Кадыров #Россия #Чечня #Грозный #МВД #Полиция

