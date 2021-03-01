На Кубани депутат похитил 11,5 млн рублей у управляющей компании, которую учредил

По данным следствия, депутат совета Туапсинского района был соучредителем управляющей компании (УК), которая занималась жилыми домами. Не позднее 2015 года он предложил одной местной жительнице занять должность гендиректора, поставив условия: за ним закрепят единоличное управление, а знакомая заберет себе контроль за качеством клининговых работ и подпись документов. Она согласилась.

После этого соучредитель начал давать указания гендиректору о том, что ей требуется получать в кассе под отчет деньги — якобы на развитие компании и погашение долговых обязательств. Также он заставлял ее подписывать расходный кассовый ордер и лично получал деньги в кассе. При этом женщина не знала о его корыстных намерениях. В результате депутат незаконно получил более чем 6,2 млн рублей и потратил их .

Однако это был не единственный эпизод мошенничества. Также соучредитель УК давал указания подписывать акты приемки выполненных работ за услуги подконтрольной ему клининговой организации, хотя на деле работы не выполнялись. Он поручил не полностью оплачивать выставленные ресурсоснабжающими компаниями счета за коммунальные услуги. В результате перед подконтрольной ему организацией образовался крупный долг.