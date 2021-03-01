На Кубани депутат похитил 11,5 млн рублей у управляющей компании, которую учредил
В начале марта стало известно о деле в отношении депутата совета Туапсинского района, подозреваемого в мошенничестве в сфере ЖКХ
По данным следствия, депутат совета Туапсинского района был соучредителем управляющей компании (УК), которая занималась жилыми домами. Не позднее 2015 года он предложил одной местной жительнице занять должность гендиректора, поставив условия: за ним закрепят единоличное управление, а знакомая заберет себе контроль за качеством клининговых работ и подпись документов. Она согласилась.
После этого соучредитель начал давать указания гендиректору о том, что ей требуется получать в кассе под отчет деньги — якобы на развитие компании и погашение долговых обязательств. Также он заставлял ее подписывать расходный кассовый ордер и лично получал деньги в кассе. При этом женщина не знала о его корыстных намерениях. В результате депутат незаконно получил более чем 6,2 млн рублей и потратил их.
Однако это был не единственный эпизод мошенничества. Также соучредитель УК давал указания подписывать акты приемки выполненных работ за услуги подконтрольной ему клининговой организации, хотя на деле работы не выполнялись. Он поручил не полностью оплачивать выставленные ресурсоснабжающими компаниями счета за коммунальные услуги. В результате перед подконтрольной ему организацией образовался крупный долг.
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Тогда депутат, уже от лица клининговой организации, подал иск в суд о взыскании с УК более 10 млн рублей и неустойки за работы, которые не выполнялись. Суд удовлетворил его требования, после чего все деньги собственников квартир за коммунальные услуги стали перечислять этой компании в счет долга.
Так, с декабря 2018 года по апрель 2019 года на счет подконтрольной ему организации перечислили более 5,3 млн рублей, которыми он незаконно завладел.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Сейчас рассматривают вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 1 марта.
Как писали Юга.ру, осенью стало известно, что в Адыгее депутат купил почти 7 соток муниципальной земли за 23 тыс. рублей. На него завели уголовное дело.