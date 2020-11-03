В Адыгее депутат купил почти 7 соток муниципальной земли за 23 тыс. рублей. На него завели уголовное дело

По данным следствия, на основании договора аренды жителю Майкопа, который является родственником местного депутата, предоставили земельный участок площадью 696 кв. метров. Участок находился в муниципальной собственности. Депутат с доверенностью обратился в муниципалитет с заявлением о выдаче разрешения на строительство жилого дома на территории земельного участка. При этом он не собирался ничего возводить. Таким образом, депутат горсовета Майкопа получил право на приоритетный выкуп земельного участка по льготной стоимости, сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Против депутата возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере). В ведомстве отметили, что кадастровая стоимость участка превышала 750 тыс. рублей, в то время как депутат купил его за 23 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Майкопа.