Из-за частых засоров хозяйственно-бытовой канализации в Московском микрорайоне часто подтапливает улицы. 1 марта в мэрии города сообщили, что в районе организовали регулярную работу водооткачивающей техники. 3 марта пройдет совещание с компаниями-застройщиками и сетевиками.

Мэр добавил, что похожая ситуация была в Восточно-Кругликовском микрорайоне — на территории постоянно чистят сети. Еженедельно там, а также на улицах Московской и 40-летия Победы «Краснодар Водоканал» достает нетканые материалы, которые кидают в канализацию жители квартир. Посторонние предметы вызывают засоры.

«Культуру обращения с отходами необходимо повышать у наших жителей, потому что большая часть смываемых отходов не растворяется. И это может привести к более серьезным авариям. Если у нас сломаются насосные станции и оборудование, их замена может занять не одни сутки», — заявил мэр.

В пресс-службе администрации добавили, что в районе улиц Солнечной и Московской завершают ремонт коммуникаций. Коллектор диаметром 800 мм заменили на больший — диаметром 1,2 тыс. мм. Также там заменили сеть водопровода и ливневую канализацию. В дальнейшем планируют продолжить замену коллектора на более мощный — по улице Солнечной от Московской до Российской и по Российской от Солнечной до 40-летия Победы.

Как писали Юга.ру, из-за переустройства сетей ЖКХ на перекрестке Московской и Солнечной вводили ограничения проезда. Работы планировать завершить до 14 февраля, однако движение возобновилось только 25 февраля.