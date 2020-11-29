Краснодарка во второй раз победила в чемпионате мира по брейк-дансу

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Жительница Краснодара Наталья Килячихина 28 ноября победила в мировом соревновании по брейк-дансу Redbull BC One

Red Bull BC One — ежегодное международное соревнование среди 16 лучших бибоев мира, организованное компанией энергетических напитков Red Bull. Соревнования проводятся по системе «1 на 1», победителя выбирают пять судей, сидящих в зале.

Финал турнира начался 28 ноября в 22:00 по московскому времени в Зальцбурге. В женском зачете победила жительница Краснодара Наталья Килячихина (b-girl Кастет), защитив свой титул чемпионки мира по брейк-дансу. Краснодарка стала первой девушкой в мире, победившей на турнире два раза подряд.

В первый раз девушка победила в чемпионате в ноябре прошлого года и стала первой за 16 лет россиянкой, которая выиграла Red Bull BC One.

Спортсменка представляет команду 3:16 Crew. Заниматься брейк-дансом девушка начала в 2010 году, когда ей было 12 лет.

Краснодар Танцы

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