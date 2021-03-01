«Ростелеком» принял более 1200 работ на конкурс журналистов

В пресс-службе компании сообщили, что активнее всего в конкурсе участвуют представители массмедиа из Поволжского, Уральского и Центрального федеральных округов. Наибольшей популярностью пользуются номинации «Интернет-СМИ» (более 500 публикаций), «ТВ и радио» (более 200) и спецноминация «Цифровой регион», объявленная «Ростелекомом» (более 200).

За 2020 год из-за пандемии журналисты стали больше писать о современных технологиях, необходимых для перехода на удаленную работу и дистанционное образование. Чаще выходят материалы и о киберпреступлениях. Участники активно освещают тепловизионный контроль, онлайн-покупки, виртуальные концерты, экскурсии и онлайн-кинотеатры. Больше материалов появляется о цифровизации школ, лечебных учреждений, труднодоступных населенных пунктов.

«С развитием технологий и переходом на удаленку кибербезопасность стал особенно важна. Мы видим интерес со стороны журналистов: они пытаются разобраться в цифровой безопасности промышленных объектов и критической инфраструктуры. Специально совместно с «Ростелекомом» мы провели вебинар для региональных журналистов и блогеров, которые хотят более детально разбираться в этой теме», — рассказал заместитель гендиректора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ, член жюри конкурса Армен Бадалов.