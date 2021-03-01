«Ростелеком» принял более 1200 работ на конкурс журналистов
«Ростелеком» напомнил, что прием заявок на конкурс «Вместе в цифровое будущее» закончится через месяц
В пресс-службе компании сообщили, что активнее всего в конкурсе участвуют представители массмедиа из Поволжского, Уральского и Центрального федеральных округов. Наибольшей популярностью пользуются номинации «Интернет-СМИ» (более 500 публикаций), «ТВ и радио» (более 200) и спецноминация «Цифровой регион», объявленная «Ростелекомом» (более 200).
За 2020 год из-за пандемии журналисты стали больше писать о современных технологиях, необходимых для перехода на удаленную работу и дистанционное образование. Чаще выходят материалы и о киберпреступлениях. Участники активно освещают тепловизионный контроль, онлайн-покупки, виртуальные концерты, экскурсии и онлайн-кинотеатры. Больше материалов появляется о цифровизации школ, лечебных учреждений, труднодоступных населенных пунктов.
«С развитием технологий и переходом на удаленку кибербезопасность стал особенно важна. Мы видим интерес со стороны журналистов: они пытаются разобраться в цифровой безопасности промышленных объектов и критической инфраструктуры. Специально совместно с «Ростелекомом» мы провели вебинар для региональных журналистов и блогеров, которые хотят более детально разбираться в этой теме», — рассказал заместитель гендиректора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ, член жюри конкурса Армен Бадалов.
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Конкурс для региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» проходит в десятый раз. Стратегическим партнером конкурса выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, партнером — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационную поддержку оказывает группа «Интерфакс».
«Когда алгоритмы успешно используются и в журналистике, ценность нашей профессии возрастает. Теперь коллеги могут сосредоточиться на новых, самых интересных темах. Надеюсь, конкурс «Вместе в цифровое будущее» позволит открыть новые таланты, оценить качество подготовки журналистских кадров на местах и определить наиболее актуальные тренды в развитии отрасли. Все эти вопросы актуальны и для нас — «Интерфакс» освещает деятельность основных сфер экономики, включая телекоммуникации. Нам важно знать, чем живет отрасль, с какими проблемами сталкивается. География конкурса охватывает всю территорию страны и совпадает с географией информационного агентства, что также объясняет интерес нашего участия в проекте», — заявил главред сайта «Интерфакса», член жюри конкурса Алексей Гапеев.
«Разработка хорошего приложения не заканчивается никогда»:
Конкурс принимает материалы, опубликованные в региональных СМИ и блогосфере с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно. Участники могут заявить публикации и сюжеты о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ‑сфере и телекоммуникациях. Заявки можно подать по основным номинациям: «Печатные СМИ», «Радио и ТВ», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа», а также специальным: «Кибербезопасность» от Schneider Electric и «Цифровой регион» от «Ростелекома».
Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне. Победители федерального этапа отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая, по мнению пресс-службы «Ростелекома», активно развивается как цифровой регион. Подробнее о конкурсе можно узнать на его сайте.