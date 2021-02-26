В Сочи пенсионерку оштрафовали за участие в митинге в поддержку хабаровчан

В Сочи начали собирать деньги для женщины, которую оштрафовали, потому что она держала лист бумаги с буквой «Х»

Накануне координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко в своем твиттере написала, что в Сочи 60-летнюю женщину оштрафовали на 20 тыс. рублей за участие в несанкционированном митинге в поддержку Хабаровска. Всего на акции было 11 человек, а пенсионерка держала букву «Х». Панченко предложила помочь оплатить штраф, так как у женщины пенсия всего 8,5 тыс. рублей.

Адвокат Александр Попков, который выступает от правозащитной организации «Апология протеста», рассказал порталу Юга.ру, что несанкционированная акция произошла летом 2020 года на площади Флага возле мэрии курорта. Женщина держала одну из букв слова Хабаровск. В какой-то момент пенсионерка вышла вперед, чтобы поправить шеренгу, но местный участковый, который наблюдал за проведением акции, решил, что она организатор.

В итоге по решению суда женщину привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Участница акции является инвалидом третьей группы. Подробнее о том, как помочь пенсионерке, можно узнать здесь.

«Осенью мы подавали апелляцию в краевой суд, но инстанция оставила ранее принятое решение без изменений. Сейчас готовим жалобу в Европейский суд по правам человека, но штраф надо оплатить в любом случае, но таких денег у женщины-инвалида нет», — объяснил Попков.

Как писали Юга.ру, в июне 2020 года в Сочи женщине сломали палец в полиции, куда она обратилась с жалобой на участковых.