Краснодар вошел в топ-3 городов по продажам смартфонов с поддержкой 5G и eSIM — «Билайн»

Партнерский Краснодарский край

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«Билайн» проанализировал динамику продаж смартфонов с поддержкой 5G и eSIM

Продажи смартфонов с поддержкой электронной SIM-карты (eSIM) и сети 5G в декабре выросли в 3,8 раза по сравнению с декабрем 2019 года. За 2020 год их продажи увеличились в 3 раза по сравнению с предыдущим годом.

При этом абоненты «Билайн» в Краснодарском крае вошли в тройку городов РФ (после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству купленных смартфонов с поддержкой 5G и eSIM в интернет-магазине и салонах «Билайн» в 2020 году.

«Поставить антенны 5G, облучить до потери сознания, а потом чипировать»:

Смартфоны с поддержкой 5G появились в ассортименте в начале четвертого квартала, но пик продаж пришелся на декабрь, причем жители Краснодарского края также активно покупали девайсы онлайн.

В сети «Билайн» на Кубани смартфонами с поддержкой 5G чаще пользуются женщины (67%). При этом смартфонами с eSIM больше пользуются мужчины (62%). Средний возраст — 30-35 лет.

Самыми популярными смартфонами с поддержкой 5G стали iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro. Самыми популярными смартфонами с поддержкой eSIM были iPhone 11 и iPhone 12 Pro Max.

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