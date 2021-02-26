Продажи смартфонов с поддержкой электронной SIM-карты (eSIM) и сети 5G в декабре выросли в 3,8 раза по сравнению с декабрем 2019 года. За 2020 год их продажи увеличились в 3 раза по сравнению с предыдущим годом.



При этом абоненты «Билайн» в Краснодарском крае вошли в тройку городов РФ (после Москвы и Санкт-Петербурга) по количеству купленных смартфонов с поддержкой 5G и eSIM в интернет-магазине и салонах «Билайн» в 2020 году.