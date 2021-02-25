Кубанцы пожаловались на ржавую машину скорой помощи. Минздрав ответил, что это не скорая

В краснодарских соцсетях 25 февраля опубликовали видео, на котором житель станицы Ирклиевской показал местную машину скорой помощи. На автомобиле видны следы ржавчины, стертая краска и дырки в кузове. Автомобиль был припаркован возле Ирклиевской амбулатории № 1, однако, что находится внутри машины, на кадрах не показано.

«Выглядит скорая удручающе плохо, но именно на ней медики мчатся на вызовы, чтобы спасать жизни людей», — говорилось в посте.