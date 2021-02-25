Кубанцы пожаловались на ржавую машину скорой помощи. Минздрав ответил, что это не скорая
Жители станицы в Выселковском районе 25 февраля опубликовали видео со старой машиной скорой помощи
В краснодарских соцсетях 25 февраля опубликовали видео, на котором житель станицы Ирклиевской показал местную машину скорой помощи. На автомобиле видны следы ржавчины, стертая краска и дырки в кузове. Автомобиль был припаркован возле Ирклиевской амбулатории № 1, однако, что находится внутри машины, на кадрах не показано.
«Выглядит скорая удручающе плохо, но именно на ней медики мчатся на вызовы, чтобы спасать жизни людей», — говорилось в посте.
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Позже в министерстве здравоохранения Краснодарского края прокомментировали порталу Юга.ру, что автомобиль на фотографиях не является машиной скорой медицинской помощи. Кроме того, его подготовили к списанию. В ведомстве заверили, что машину однократно использовали для доставки хозяйственных изделий во врачебную амбулаторию Ирклиевской.