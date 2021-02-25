Банк УРАЛСИБ провел мастер-класс по финансовой грамотности для хоккеистов «Сочи»

Партнерский Краснодарский край

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В феврале банк УРАЛСИБ организовал обучающие занятия в Сочи в рамках проекта «Побеждаем вместе»

Банк УРАЛСИБ ведет проект «Побеждаем вместе» для профессиональных спортсменов. В него включены обучающие мероприятия, сервисы и финансовые решения с учетом потребностей клиентов.

Так, банк совместно с компанией «Игровой интеллект» провел для команды ХК «Сочи» мастер-класс по финансовой грамотности. Лекции проходили в течение двух дней в сочинском ледовом дворце «Большой». На них шла речь о том, что у имеющих высокий доход спортсменов не всегда остается сформированный капитал и источник дохода после завершения карьеры. Поэтому такие программы необходимы профессиональным игрокам, рассказали в пресс-службе УРАЛСИБ 25 февраля. На мастер-классе хоккеистов обучали базовым знаниями и навыкам долгосрочного финансового планирования и управления своими финансами.

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Также спортсменов на подобных мероприятиях учат грамотно оценивать свои возможности и потребности, составлять финансовый план. Специалисты рассказывают о преимуществах и рисках инвестиционных инструментов, страховой защите жизни и капитала и возможностях развития своего бизнеса.

«Для профессиональных спортсменов очень важно понимание того, что необходимо жить не только сегодняшним днем, но и создавать надежный запас на будущее, ведь контракты заканчиваются, а жизнь продолжается. Такие мероприятия дают базовые знания о финансах и инвестициях и помогают каждому понять и расставить собственные приоритеты в управлении своими деньгами», — отметил спортивный директор ХК «Сочи» Андрей Зюзин.

Он добавил, что для клуба важен индивидуальный подход к каждому спортсмену и большая линейка продуктов, которую разработал банк для такой категории клиентов.

«Побеждаем вместе» — комплексный проект банка, в рамках которого УРАЛСИБ сотрудничает также с ХК «Салават Юлаев» (Уфа), Межрегиональной любительской баскетбольной лигой (МЛБЛ), Единой лигой Европы 3х3 и другими спортивными организациями.

Банк периодически проводит обучающие лекции о бизнесе. Как писали Юга.ру, в начале февраля прошло онлайн-занятие о предпринимательстве на AliExpress.

Банки Бизнес-сообщество Деньги Сочи ХК «Сочи»

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