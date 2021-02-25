На курорте «Роза Хутор» открылся новый ресторан #560BISTROT
Новый гастрономический проект #560BISTROT начал работу на курорте «Роза Хутор»
Интерьер нового ресторана выдержан во всех оттенках розового с пастельно-лососевыми тонами и нюансами белого — от снежного до топленого молока. Эти цвета доминируют во всем оформлении заведения. Арочные окна с видом на горы добавляют пространства и воздуха.
Гастрономическую концепцию разрабатывал шеф-повар Евгений Козубов, известный по работе в ресторанах «Плакучая Ива» в Сочи, «Hunt» в Санкт-Петербурге и кафе «Краснодар».
В разделе стартеров и салатов руководители ресторана советуют обратить внимание на зеленый хумус из брокколи, тартар из сердца оленя или из северной рыбы, домашний паштет из печени цыпленка. В качестве горячей закуски можно выбрать запеченный сыр халуми локального производства или черноморских рапанов. Must taste из супов — рыбная похлебка с копченым угрем, форелью, томатами и водорослями, из основных блюд — фирменная паста с рагу из утки, рибай с тартаром из кабачков и мурманская форель.
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На сладкое рестораторы рекомендуют ромовую бабу с облепихой и тыквенный тарт, который подают с мороженым из цветков лаванды и орехом пекан. В #560BISTROT действуют и ранние завтраки — с 8:00. Помимо каш, сырников и йогуртов, утреннее меню включает омлет пуляр с пастрами, оладьи из кабачков и сытные азиатские щи.
Особая гордость #560BISTROT — огромная винная карта, нестандартная линейка интересных спиртов и уникальный для региона подход к смешанным напиткам. Гарантом приятного вечера станут эксцентричные сочетания, созданные под руководством миксолога Дениса Пойманова.
Авторы проекта #560BISTROT надеются стать самым модным рестораном горного курорта.