На курорте «Роза Хутор» открылся новый ресторан #560BISTROT

Интерьер нового ресторана выдержан во всех оттенках розового с пастельно-лососевыми тонами и нюансами белого — от снежного до топленого молока. Эти цвета доминируют во всем оформлении заведения. Арочные окна с видом на горы добавляют пространства и воздуха.



Гастрономическую концепцию разрабатывал шеф-повар Евгений Козубов, известный по работе в ресторанах «Плакучая Ива» в Сочи, «Hunt» в Санкт-Петербурге и кафе «Краснодар».

В разделе стартеров и салатов руководители ресторана советуют обратить внимание на зеленый хумус из брокколи, тартар из сердца оленя или из северной рыбы, домашний паштет из печени цыпленка. В качестве горячей закуски можно выбрать запеченный сыр халуми локального производства или черноморских рапанов. Must taste из супов — рыбная похлебка с копченым угрем, форелью, томатами и водорослями, из основных блюд — фирменная паста с рагу из утки, рибай с тартаром из кабачков и мурманская форель.