Путин увеличил штрафы за неповиновение силовикам на митингах и не только

Государственная Дума 10 февраля приняла федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». 17 февраля его одобрил Совет Федерации, а 24 февраля утвердил и подписал Путин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, речь идет о ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации) и 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Кроме того, закон повысил штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии не только на митингах, но и в целом. За однократное нарушение граждан теперь будут штрафовать на сумму от 2 тыс. до 4 тыс. рублей или арестовывать на срок до 15 суток. Ранее штраф составлял от 500 до 1 тыс. рублей.

Неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование ему повлечет штраф до 4 тыс. рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.