На юге РФ «Билайн» увеличил сеть 4G на 40% за два года

Партнерский Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня

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«Билайн» рассказал о развитии сетевой инфраструктуры в южных регионах РФ за 2020 год

В 2020 году провайдер активно инвестировал в развитие сети 4G, дающей скоростной мобильный интернет. Это происходило на фоне роста нагрузки на инфраструктуру из-за массового перехода на удаленную работу и обучение. За год нагрузка на сеть увеличилась на 50%, а интернет-трафик в сети 4G вырос на 72% (в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года). При этом объем голосового трафика почти не изменился.

Несмотря на ограничения в связи с пандемией, оператор успешно увеличил зоны покрытия сети 4G в Краснодарском и Ставропольском крае, Волгоградской, Воронежской и Астраханской областях.

Общий объем инвестиций на юге по сравнению с 2019 годом вырос на 9%. При этом капитальные вложения в инфраструктуру в отдельных регионах оказались существенно выше 2019 года: в Волгоградской и Воронежской областях — в 2,3 раза, в Краснодарском крае — в 1,5 раза.

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В результате за год покрытие 4G на юге выросло на 12%, увеличившись на 40% по сравнению с декабрем 2018 года. Мобильный интернет стал доступнее в 1231 населенном пункте, где проживает 559 тыс. человек (там сеть 4G от «Билайна» появилась впервые). В ряде регионов юга оператор провел агрегацию частотных диапазонов в стандарте LTE и расширил емкость сети LTE 1800, что позволило увеличить скорость мобильного интернета.

«В 2021 году мы планируем строить больше базовых станций, чтобы максимально удовлетворить потребности наших клиентов как в розничном, так и в бизнес-сегменте. За год на юге выросло количество пользователей мобильного интернета, в том числе из-за того, что дата-юзерами становятся люди старшего поколения. Пользователи чаще выбирают семейные тарифы, что упрощает контроль над расходами и стимулирует потребление», — прокомментировал региональный директор Южного региона ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Андрей Пятахин.

Билайн Инвестиции Интернет Мобильная связь

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