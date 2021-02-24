На юге РФ «Билайн» увеличил сеть 4G на 40% за два года

«Билайн» рассказал о развитии сетевой инфраструктуры в южных регионах РФ за 2020 год

В 2020 году провайдер активно инвестировал в развитие сети 4G, дающей скоростной мобильный интернет. Это происходило на фоне роста нагрузки на инфраструктуру из-за массового перехода на удаленную работу и обучение. За год нагрузка на сеть увеличилась на 50%, а интернет-трафик в сети 4G вырос на 72% (в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года). При этом объем голосового трафика почти не изменился.



Несмотря на ограничения в связи с пандемией, оператор успешно увеличил зоны покрытия сети 4G в Краснодарском и Ставропольском крае, Волгоградской, Воронежской и Астраханской областях.



Общий объем инвестиций на юге по сравнению с 2019 годом вырос на 9%. При этом капитальные вложения в инфраструктуру в отдельных регионах оказались существенно выше 2019 года: в Волгоградской и Воронежской областях — в 2,3 раза, в Краснодарском крае — в 1,5 раза.