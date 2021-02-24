В Краснодаре выставили на торги имущество и оборудование «дочки» завода Седина

В Краснодаре за 86 млн рублей планируют продать имущество компании, которой владеет завод имени Седина

Конкурсный управляющий выставил на торги имущество ООО «Терра-ЗИС». Основными владельцами компании значатся промышленная ассоциация «Завод имени Седина» (51%), первичная профсоюзная организация группы «Седин» (27,5%) и ООО «Седин-Снаб» (21,5%).

Общая стоимость 45 лотов составляет 85,7 млн рублей. Самые крупные лоты — газопровод (16,4 млн рублей) и железнодорожные пути, которые находятся на территории завода. Имущество при этом расположено на чужих землях и не имеет правоустанавливающих документов. Также планируется продать оборудование организации.

Компанию зарегистрировали в 2005 году в Краснодаре. Последний раз предприятие приносило выручку в 2018 году (2,3 млн рублей). За этот же период оно потеряло 21,7 млн рублей.

Ранее, в 2016 году, Арбитражный суд Краснодарского края признал станкостроительный завод имени Седина банкротом. На нём ввели процедуру конкурсного производства. Тогда просроченная задолженность составляла 275 млн рублей. На балансе должника имелось имущество стоимостью 419 млн рублей (станки и оборудование), написал «Коммерсантъ-Кубань» 24 февраля.

Ранее Юга.ру сообщали, что в 2019 году на продажу выставили участок и товарный знак завода имени Седина.