В «Краснодар» перешел защитник французского «Монпелье»
Футбольный клуб «Краснодар» 22 февраля сообщил о подписании контракта с игроком сборной Камеруна и «Монпелье»
Напомним, в середине февраля стало известно, что «Краснодар» срочно ищет защитника на место Кристиана Рамиреса, который получил травму и надолго выбыл из спорта.
Накануне вечером на сайте «быков» сообщили, что «Краснодар» и «Монпелье» договорились о трансфере левого защитника Амбруаза Ойонго. 30-летний камерунец пробудет в аренде до 30 июня 2021 года.
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Амбруаз Ойонго Битоло начал спортивную карьеру в клубе «Котон Спорт», с которым трижды становился чемпионом Камеруна. Выступал за «Нью-Йорк Ред Буллз» (США), «Монреаль Импакт» (Канада) и «Монпелье» (Франция). С 2011 года играл в молодежке и взрослой сборной Камеруна. В составе национальной команды выступил в 36 матчах и забил 2 гола.
Напомним, 2021 год «Краснодар» начал с двух домашних поражений: сначала «горожане» уступили «Динамо Загреб» в матче Лиги Европы, а затем выбыли из розыгрыша Кубка России, проиграв «Сочи».
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