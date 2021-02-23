В «Краснодар» перешел защитник французского «Монпелье»

Футбольный клуб «Краснодар» 22 февраля сообщил о подписании контракта с игроком сборной Камеруна и «Монпелье»

Напомним, в середине февраля стало известно, что «Краснодар» срочно ищет защитника на место Кристиана Рамиреса, который получил травму и надолго выбыл из спорта.

Накануне вечером на сайте «быков» сообщили, что «Краснодар» и «Монпелье» договорились о трансфере левого защитника Амбруаза Ойонго. 30-летний камерунец пробудет в аренде до 30 июня 2021 года.