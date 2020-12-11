На Кубани утвердили закон о краевом бюджете на три года

Депутаты Законодательного собрания края 11 декабря утвердили закон о бюджете Кубани на три года

Напомним, 13 ноября губернатор Вениамин Кондратьев внес на рассмотрение в ЗСК проект бюджета региона на три года, после чего депутаты приступили к изучению документа. 25 ноября парламентарии утвердили законопроект в первом чтении.

Очередная, 47-я, сессия ЗСК прошла в формате видеоконференции 11 декабря. На заседании депутаты рассмотрели проект краевого бюджета во втором чтении, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания края.

Ко второму чтению парламентарии подготовили таблицу поправок, согласно которой доходы и расходы краевой казны в 2021 году увеличатся на 5,3 млрд рублей за счет госбюджета. При этом общий объем доходов составит 294 млрд руб . В 2022-2023 годах бюджет прирастет на 4,7 млрд рублей и на 13,9 млрд рублей соответственно, уточнил председатель профильного комитета Николай Кравченко.

Законопроект прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Он отметил, что в обновленном документе учтены предложения, поступившие от профильных комитетов и фракций политических партий. По его словам, после их включения в проект закона программные расходы на 2021 год увеличатся на 7,2 млрд рублей .

Юрий Бурлачко подчеркнул, что новая версия бюджета все так же предусматривает выполнение всех социальных обязательств. Так, например, ко второму чтению госпрограмма «Развитие здравоохранения» была увеличена на 3,5 млрд рублей . Эти деньги пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения: строительство ФАПов, амбулаторий и офисов врача общей практики. Также продолжится возведение важных объектов здравоохранения. Например, лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы и второй очереди Краевой клинической больницы № 1 им. Очаповского.

«Бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусматривает меры, направленные на рост наших базовых отраслей: АПК, промышленности, курортно-туристской сферы. Так, госпрограмма "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" увеличена ко второму чтению более чем на 700 миллионов и в целом составит порядка 10 миллиардов рублей . Поддерживая и развивая обозначенные отрасли, мы должны реализовать главную задачу — компенсировать экономические потери этого года и далее выйти на траекторию устойчивого роста», — подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.