На Кубани утвердили закон о краевом бюджете на три года
Депутаты Законодательного собрания края 11 декабря утвердили закон о бюджете Кубани на три года
Напомним, 13 ноября губернатор Вениамин Кондратьев внес на рассмотрение в ЗСК проект бюджета региона на три года, после чего депутаты приступили к изучению документа. 25 ноября парламентарии утвердили законопроект в первом чтении.
Очередная, 47-я, сессия ЗСК прошла в формате видеоконференции 11 декабря. На заседании депутаты рассмотрели проект краевого бюджета во втором чтении, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания края.
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Ко второму чтению парламентарии подготовили таблицу поправок, согласно которой доходы и расходы краевой казны в 2021 году увеличатся на 5,3 млрд рублей за счет госбюджета. При этом общий объем доходов составит 294 млрд руб.
В 2022-2023 годах бюджет прирастет на 4,7 млрд рублей и на 13,9 млрд рублей соответственно, уточнил председатель профильного комитета Николай Кравченко.
Законопроект прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко. Он отметил, что в обновленном документе учтены предложения, поступившие от профильных комитетов и фракций политических партий. По его словам, после их включения в проект закона программные расходы на 2021 год увеличатся на 7,2 млрд рублей.
Юрий Бурлачко подчеркнул, что новая версия бюджета все так же предусматривает выполнение всех социальных обязательств. Так, например, ко второму чтению госпрограмма «Развитие здравоохранения» была увеличена на 3,5 млрд рублей. Эти деньги пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения: строительство ФАПов, амбулаторий и офисов врача общей практики.
Также продолжится возведение важных объектов здравоохранения. Например, лечебно-диагностического корпуса детской краевой больницы и второй очереди Краевой клинической больницы № 1 им. Очаповского.
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«Бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусматривает меры, направленные на рост наших базовых отраслей: АПК, промышленности, курортно-туристской сферы. Так, госпрограмма "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" увеличена ко второму чтению более чем на 700 миллионов и в целом составит порядка 10 миллиардов рублей. Поддерживая и развивая обозначенные отрасли, мы должны реализовать главную задачу — компенсировать экономические потери этого года и далее выйти на траекторию устойчивого роста», — подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
По итогам обсуждения закон был принят депататами ЗСК единогласно.
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